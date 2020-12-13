В Германии назвали ситуацию с COVID-19 беспрецедентно серьезной

Беспрецедентно серьезной назвал ситуацию с коронавирусом в Германии глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция, вызывающая COVID-19, продолжает активно распространяться в Германии. Эта ситуация, по его словам, не может не вызывать серьезные опасения, поскольку остановить распространение коронавируса почти за год борьбы с пандемией, не удается.

В Германии, согласно последним данным Института Роберта Коха, продолжает расти заболеваемость COVID-19.

«Ситуация остается слишком серьезной, как не бывало ни разу в эту пандемию, заболеваемость остается высокой, как никогда ранее, и она растет. Остается угроза, что ситуация будет ухудшаться и будет сложнее справляться с пандемией и ее последствиями», - сказал Вилер.

Он подчеркнул, что коронавирус активно распространяется среди всех без исключения возрастных групп. И до рождественских праздников ситуация может еще больше ухудшиться. Поэтому сейчас, подчеркнул Вилер, крайне важно соблюдать меры ограничения и снизить контакты до минимума.

Стоит отметить, что в Германии с 16 декабря вводятся жесткие ограничения, направленные на сдерживание пандемии коронавируса.