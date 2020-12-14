Зарплату забрали смартфонами iPhone: новые детали о беспорядках на заводе Wistron

Скандал с возникновением массовых беспорядков на индийском заводе Wistron, производящем бюджетные модели смартфонов Apple, продолжает набирать обороты. 12 декабря рабочие устроили бунт, требуя выплатить многомесячную задолженность по зарплате, в результате которого компания уже понесла ущерб в 60 миллионов долларов, передает «ixbt».

Авторы «The Times of India» указали, что вследствие нападения рабочих на завод Wistron были повреждены заводские сборочные линии, некоторая заводская собственность и также украдены тысячи моделей новеньких iPhone SE. Причем такой ущерб рабочие нанесли буквально за 2 часа, пока местная полиция не разогнала бастующих дубинками и водой. По комментарию министра труда Индии Шрврама Хеббара, Wistron ранее заключила договор с шестью компаниями о найме около 8 900 сотрудников на завод в Колар. Однако 3 месяца спустя между подрядчиком и работодателями вспыхнул конфликт, вследствие чего выплата заработной платы была приостановлена.

«У нас есть информация, что компания Apple передавала финансы подрядчику в полном объёме, и именно он не произвел своевременную выплату средств рабочим. На данный момент мы проводим тщательную проверку», - сообщил Шрврам Хеббар.

Министр также добавил, что руководству Wistron направлено официальное сообщение, в котором призывается в трёхдневный срок заплатить рабочим их заработанные средства.