В Европе раскрыли «скрытую угрозу» ВМФ РФ от Sentinel-1

Сегодня, 10:24

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В Европе раскрыли «скрытую угрозу» ВМФ РФ от Sentinel-1
Спутник Sentinel-1

Об опасности гражданских спутников Sentinel-1 Copernicus Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили эксперты европейского издания «Naval News». В частности, исследователи выявили негативное влияние радиолокационных снимков для ВМФ России и ВМС Китая, информирует «Lenta.ru».

По словам авторов «Naval News», способ синтезирования апертуры, который происходит при создании радиолокационных снимков спутника Sentinel-1, может отследить маневры военных кораблей даже с включенными радарами. Эксперты указали на это «слабое место» спутника, из-за чего создается серьезная угроза для российского Военно-морского флота и китайских Военно-морских сил.

«Спутник Sentinel-1 имеет этот недостаток, однако его можно превратить и в силу. Спутник может быть временно ослеплен другими радиолокационными передачами», - сообщается в публикации «Naval News». 

Эксперты указали, что Sentinel-1 работает на частоте 5,4 гигагерца с полосой пропускания 100 мегагерц, поэтому создать для него помехи сможет только то устройство, которое работает в 5300-5500 гигагерц, а отследить перемещения кораблей способен инструмент 5Ghz Interference Tracker.

«С помощью такой программы разведчики могут легко добыть информацию о маневрах военных кораблей Китая и Россия. Причем под угрозой оказываются и сухопутные радары в том числе, которые направлены в водное пространство», - отметили эксперты. 

Авторы «Naval News», указали, что ранее спутник уже поставлял снимки маневров кораблей — так, в июле спутник Sentinel-2 зафиксировал ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», а в сентябре этого года тот же спутник заснял учения десантных кораблей и катеров Балтийского флота РФ.

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