Захват Хндзореска ВС Азербайджана опроверг глава села: «Ни один сантиметр земли не сдан противнику»

Глава администрации армянского села Хндзореска Ерванд Малунц сообщил о том, что ни один сантиметр территории пограничного населенного пункта не был отдан Азербайджану. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Ситуация стабильная. Наши границы надежно защищены. Мы не намерены сдавать ни один сантиметр нашей земли», - сообщил глава.

Малунц утверждает, что границы защищаются армянскими вооруженными силами, местными жителями и главой общины.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что село Хндзореск сдали Азербайджану. Оппозиционер армянского парламента Наира Зограбян сообщила, что представители Азербайджана явились на границу Хндзореска и заявили, что по сигналам GPS данная территория принадлежит им.

В связи с этим омбудсмен Арман Татоян призвал отказаться от использования приложения компании Google и системы GPS в процессе обозначения территориальных принадлежностей.

Как ранее сообщал премьер-министр Армении Никол Пашинян, демаркация проводится на основе советских границ в Сотке. Уточняется, что территории определяются при использовании GPS-координат.

Глава Армении Армен Саркисян составил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеим сторонам в процессе демаркации, так как он опасается возникновения новых споров между враждующими странами, которые могут привести к военным столкновениям.