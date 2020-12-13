В США семью сняли с рейса из-за отказа 2-летнего ребенка надеть маску

Вчера, 22:14

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В США семью сняли с рейса из-за отказа 2-летнего ребенка надеть маску

26-летняя жительница США Элиз Орбан в одной из социальных сетей рассказала о том, что ей пришлось пережить унижения из-за сотрудников авиакомпании. Все дело в том, что ее вместе с супругом и двухлетним ребенком сняли с самолета из-за нежелания малыша надеть маску. 

Как рассказала американка, она со своей семьей направлялась из штата Колорадо в Нью-Йорк на рейсе American Airlines. Они заняли свои пассажирские места в салоне самолета, после чего к ним подошел бортпроводник, который потребовал надеть на их дочь защитную маску.

Муж девушки несколько раз попытался надеть на ребенка маску, однако девочка не хотела в ней сидеть. Максимум, что могла предложить пара – это закрыть нос и рот малышки платком. По этой причине сотрудник экипажа сообщил, что перевозить их самолет отказывается, и попросил покинуть салон.

После инцидента Элиз в слезах стала рассказывать подписчикам о сложившейся ситуации. Девушка приложила видео, на котором отец пытается надеть на девочку маску, но ребенок плачет на весь салон самолета. За короткий промежуток времени ролик набрал более 7 миллионов просмотров и массу комментариев. Стоит отметить, что в большинстве пользователи поддержали мать, а не представителей авиакомпании.

Также Орбан рассказала, что American Airlines даже не потрудился выгрузить багаж семьи. Его отправили в Нью-Йорк. Девушка заключила, что инцидент стал очень унизительным для всей ее семьи.

Представители американской авиакомпании прокомментировали произошедшее. Они сообщили, что в первую очередь сотрудники экипажа беспокоятся о безопасности пассажиров и членов самолета.

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