В Японии обеспокоены пусками российских ракет «Булава»

Новости о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" повергли в шок жителей Японии. В комментариях на страницах СМИ граждане страны восходящего Солнца предположили, что это было предупреждение России. Причем как США, так и самой Японии.

Российское Минобороны сообщило о том, что в субботу атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила одновременно четыре баллистические ракеты "Булава". Полет проходил в штатном режиме. МБР, выпущенные в Охотском море, ударили конкретно по заданным целям на полигоне Чижа в Архангельской области.

При этом японские СМИ также обратили внимание на эти новости, но подали их просто как констатацию свершившегося факта. Однако читатели изданий увидели в этих заметках тревожный посыл.

Испытание Россией МБР заставило их вспомнить, что Японии-то испытывать нечего.

"Японии тоже следует разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Мы уже опаздываем", — пишет один из юзеров.

Второй соглашается с ним и отмечает, что одних только ударных ракет будет мало - проблема гораздо шире.

"Нам нужны атомные подлодки, без них в Охотском море делать нечего! Там полно российских АПЛ. А в Южно-Китайском море "пасутся" подлодки китайские", — отметил он.

Еще один интернет-пользователь считает, что РФ следует бояться. И прошедший в субботу запуск надо воспринимать как угрозу.

"Россия по-настоящему страшная страна! Эти запуски — они могут быть угрозой и Америке, и нам. Мы ведь союзники, так что можем получить свой удар "Булавой" по голове!" — поделился своими мыслями читатель.

"Остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!" — резюмировал еще один.

С переживаниями японцев по поводу пуска российской МБР «Булава» позволило ознакомиться издание ИноСМИ.