Перевооружение бундесвера может привести к нехватке танков

В ближайшее время армия Германии может ощутить нехватку боевой техники. Как следует из внутреннего документа Бундесвера,

в связи с предстоящим перевооружением ожидается сокращение боеготовности танковой дивизии. Модернизация боевого танка «Леопард II» приведет к дефициту бронетехники. Танки, которые остались в строю, должны будут использоваться более интенсивно, сказано в докладе.

Также отмечается, что это может привести к сбоям и ремонту. Помимо прочего, будет ощущаться острая нехватка запасных частей, а это затруднит поддержание оперативной готовности, пишет rossaprimavera.ru .

Как сообщает издание Die Welt, из 263 основных боевых танков «Леопард II» в октябре эксплуатировалось всего 115, или чуть менее 44%. В мае прошлого года 107 из 244 систем были введены в эксплуатацию - 44 %. Показатели за май 2018 года (111 из 244, 45%) и ноябрь 2017 года (94 из 244, 38%) свидетельствуют о стагнации. Эти данные показывают, что боеготовность «Леопардов» находится не на самом высоком уровне и ждать, что ситуация в скором времени улучшится, не приходится. То же самое можно сказать и о БМП «Пума».