В Индии рабочие разгромили завод производителя iPhone из-за невыплаты зарплаты

Агрессивная атака на завод компании Apple произошло в индийском Карнатаке. Недовольство рабочих вызвала задержка заработной платы, которую, по словам бастующих, американский производитель не выплачивал им уже несколько недель.

Сообщается, что около 1000 человек собрались перед заводом компании Winstrom Corp в Карнатаке, требуя, чтобы им немедленно выплатили задолженность. Акция, которая вначале носила мирный характер, быстро переросла в агрессивный конфликт, в ходе которого рабочие принялись громить и поджигать припаркованные автомобили, а также разбивать окна завода. Спустя 20 минут после перехода протеста бастующих в активно-наступательную фазу, их разогнала местная полиция с помощью дубинок.

Известно, что индийская компания Winstrom Corp является подрядчиком компании Apple, и на ее заводе производятся исключительно бюджетные модели смартфонов — в частности, iPhone SE. На данный момент представители компании пока не предоставили комментариев касательно бастовки своих рабочих.