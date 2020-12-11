Оценен ядерный потенциал Северной Кореи

Немецкий физик-ядерщик и экс-директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Зигфрид Хекер озвучил, насколько большим является ядерный потенциал Северной Кореи. По словам эксперта, на данный момент в Северной Корее достаточно сырья, чтобы изготовить 45 ядерных боеприпасов, информирует «Lenta.ru».

Зигфрид Хекер сообщил, что Северная Корея имеет примерно 45 килограммов плутония и до 800 килограммов высокообогащённого урана, что достаточно для изготовления примерно 45 ядерных припасов. Причем корейцы смогут изготовить их в кратчайшие сроки, что потенциально делает эту страну грозным противников для любого врага. Хекер выдвинул предположение, что северокорейское ядерное оружие в случае угрозы может не только нанести удар по всей территории Южной Кореи, но и затронуть большую часть Японии. Причем эксперт отметил, что вероятнее всего межконтинентальные корейские ракеты требуют испытаний, которые, возможно, будут проведены уже в ближайшие несколько недель. Также немецкий ядерщик сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп совершил ошибку, не подписав с КНДР договор о ядерном вооружении. Теперь же у Северной Кореи нет никаких обязательств перед Западом, что усиливает авторитет этой страны, в том числе и в отрасли ядерного вооружения.