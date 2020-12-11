В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Новые случаи массового заражения птичьим гриппом были зафиксированы в Японии. 13 декабря эксперты сообщили о новом источнике заражения в префектуре Сига, сообщает «Lenta.ru».

Случаи вспышек заболевания среди домашней птицы, которые начались летом 2020 года, пополнились и префектурой Сига. При этом официальными источниками заражения птичьим гриппом в Японии по-прежнему остаются Хиросима, Миядзаки, Вакаяма, Оита, Кагава, Нара, Фукуока, Хёго и Окаяма, где уже было уничтожено свыше 2.5 миллиона единиц кур. Известно, что при прямом контакте с инфицированной птицей человек также может заразиться. Среди симптомов этой болезни выделяют инфекцию верхних дыхательных путей с отделением мокроты на ранней стадии, пневмонию, сепсис и септический шок, который нередко приводит к летальному исходу.

Японские ученые отмечают, что борьба с болезнью у птиц, выступающих источником инфекции, имеет решающее значение для снижения риска, которому подвергаются люди. Вследствие этого власти проводят тщательную проверку на всех птицефермах страны, стараясь свести риск инфицирования населения птичьим гриппом к минимуму. На данный момент известно, что локальные вспышки птичьего гриппа также были обнаружены во Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах и России.