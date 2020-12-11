Российский эксперт: Киев может повторить в Донбассе карабахский сценарий

Сейчас не исключен сценарий военного удара со стороны ВСУ по самопровозглашенным ДНР и ЛНР, повторив уже пройденный план действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Эту версию развития военных событий на юго-востоке Украины сообщил представителям военных изданий эксперт по военной тематике из России Алексей Леонков.

Как утверждает эксперт по вооружениям, недавно в Украину прилетел «политический десант», который направил на территорию этого государства уже вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Этот визит представителей американского континента «совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», отметил Леонков.

Специалист в сфере политики и ведения военных действий на мировых площадках уверен, что теперь Вашингтону ничего не стоит отдать Киеву команду о военном вторжении в ДНР и ЛНР.

Алексей Леонков предсказал, что, если Вооруженные Силы Украины решатся на полномасштабное наступление по всему донбасскому направлению, то руководство этой страны будет действовать по уже отработанному готовому к действию сценарию, который реализовал нынешней осенью Азербайджан на территории Нагорного Карабаха.

Война на доске противника предполагает активное использование ударных дронов в ходе боевых действий. У Киева за последнее время появилось большое количество беспилотников, констатировал собеседник ФАН.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что эксперт Антон Бредихин сделал прогноз, согласно которому от Украины может ничего не остаться, если ВСУ попробуют ударить ракетами «Нептун» по Крымскому мосту.