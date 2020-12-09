В США назвали «вызывающими доверие» сообщения о присутствии войск Эритреи в Тыграе.

Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента США, информацию о присутствии войск Эритреи в штате Тыграй (Эфиопия) власти считают достоверной. Поэтому, ситуация вызывает у американского правительства тревогу и они требуют немедленно вывести оттуда войска.

«Мы в курсе вызывающих доверие сообщений о присутствии эритрейских войск в Тыграе и считаем это опасным развитием событий. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы любые подобные силы были немедленно выведены», - заявил источник.

Напомним, еще с начала ноября внутренний конфликт между государственной властью Эфиопии и мятежным правительством штата Тыграй вызвал мировой общественный резонанс. Во внутренних разборках счет убитых ведется на сотни, а эвакуированных - на тысячи.