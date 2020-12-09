США назвали действия РФ причиной переброски в Сирию БМП Bradley

Американские боевые машины пехоты M2A2 Bradley были переброшены на северо-восток Сирии в связи с действиями российских военных.

Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС .

По его словам, российские военнослужащие выходили на патрулирование территорий, которые не находились в зоне их контроля. Поэтому было решено усилить американское присутствие в данном регионе.

«Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения», - заявил американский военный.

Он подчеркнул, что в Пентагоне «посчитали целесообразным» усилить присутствие США на северо-востоке Сирии, отправив в этот район САР БМП Bradley.

Отметим, информация о размещении на северо-востоке Сирии БМП M2A2 Bradley была озвучена американским военным командованием в сентябре 2020 года. До этого переброску M2A2 Bradley в Сирию американцы осуществляли годом ранее, заявив, что сделали это для победы над террористами, а также для защиты критически важной инфраструктуры.