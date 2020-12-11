Невероятный ракетный удар российских истребителей Су-30СМ восхитил Сеть

Сегодня, 00:34

Ольга Громова

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Невероятный ракетный удар российских истребителей Су-30СМ восхитил Сеть

В сети тиражируется видео, демонстрирующее мощный воздушный удар двух российских истребителей. Ролик был опубликован изданием «АвиаПро».  

Утверждается, что кадры были сняты во время учений с участием истребителей ВКС РФ, но не уточняется, где и когда именно. Согласно легенде маневров, истребители должны были ударить по позициям противника, и, как можно убедиться в ходе просмотра видео, успешно справились с задачей.

Самолетами были нанесены удары по наземных целям посредством неуправляемых ракет. При этом сам момент удара оказался настолько ошеломительным, что вызвал восхищение интернет-пользователей.

«Не зря в НАТО так боятся российских истребителей. За несколько секунд можно запросто уничтожить превосходящие силы противника», «Наши ребята самые лучшие!», - пишут восхищенные интернет-пользователи.

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