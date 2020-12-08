Эксперты ВОЗ посетили Индию, где была отмечена вспышка неизвестной болезни

8 декабря эксперты ВОЗ посетили индийский город Элуру, чтобы выяснить причину вспышки неизвестного заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению мировых экспертов, причиной госпитализации сотен людей в Индии могли стать антисептические средства с содержанием хлора, которые люди использовали в период пандемии коронавируса.

Эта версия была озвучена на видеоконференции, организованной министром города Элуру Джаганом Моханом Редди. На ней присутствовали представители ВОЗ, Всеиндийского института медицинских исследований, Индийского института химической технологии и Национального института питания.

Город Элуру посетили 2 эксперта ВОЗ, которые занимались обследованием района, чтобы собрать информацию о состоянии пострадавших и привычках питания.

Напомним: ранее, 7 декабря, в индийском городе Элуру была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания, из-за которого были госпитализированы около 500 человек. Все они поступили в больницу с симптомами тошноты, рвоты, судорог и головной боли.