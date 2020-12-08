Эксперты ВОЗ посетили Индию, где была отмечена вспышка неизвестной болезни

Сегодня, 19:59

0

Image 16+
Эксперты ВОЗ посетили Индию, где была отмечена вспышка неизвестной болезни

8 декабря эксперты ВОЗ посетили индийский город Элуру, чтобы выяснить причину вспышки неизвестного заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению мировых экспертов, причиной госпитализации сотен людей в Индии могли стать антисептические средства с содержанием хлора, которые люди использовали в период пандемии коронавируса.

Эта версия была озвучена на видеоконференции, организованной министром города Элуру Джаганом Моханом Редди. На ней присутствовали представители ВОЗ, Всеиндийского института медицинских исследований, Индийского института химической технологии и Национального института питания.

Город Элуру посетили 2 эксперта ВОЗ, которые занимались обследованием района, чтобы собрать информацию о состоянии пострадавших и привычках питания.

Напомним: ранее, 7 декабря, в индийском городе Элуру была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания, из-за которого были госпитализированы около 500 человек. Все они поступили в больницу с симптомами тошноты, рвоты, судорог и головной боли.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт объяснил, как КНР удалось быстро справиться с коронавирусом

Сегодня, 20:49

Эксперты ВОЗ посетили Индию, где была отмечена вспышка неизвестной болезни

Сегодня, 19:59

YouTube начнет удалять контент, который «подрывает» результаты выборов в США

Сегодня, 15:19

ОАЭ могут закупить российские истребители Су-57 вместо американские F-35

Сегодня, 11:44

Эксперт назвал три причины, исключающие возможность партизанской войны в Нагорном Карабахе

Сегодня, 09:59

Госдеп США: Вашингтон не подпишет с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны

Сегодня, 00:34

В Италии ребенок переболел коронавирусом COVID-19 в конце ноября 2019 года

Вчера, 23:19

В Турции стартовало производство нового ударного БПЛА Aksungur

Вчера, 00:34

Седьмой таинственный столб-«монолит» обнаружен в Германии

Вчера, 00:09

В сирийской провинции Эль-Кунейтра прогремело несколько взрывов

8-12-2020, 18:09

Странам Евросоюза временно разрешили освободить от НДС вакцины от коронавируса

8-12-2020, 00:04

Хорватская газета Binkov’s Battlegrounds оценила возможность вторжения США в Россию

7-12-2020, 14:34

В Индии один человек скончался от неизвестной болезни, еще 315 госпитализированы

7-12-2020, 11:34

В ВОЗ считают, что победить коронавирус только с помощью вакцины будет невозможно

7-12-2020, 00:04

В США в прокат выходит фильм о будущем, в котором победил коронавирус COVID-19

6-12-2020, 22:59

В Гибралтаре прошла подводная лодка Silent Hunter ВМС США

4-12-2020, 15:24

WSJ: до конца года Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

4-12-2020, 13:44

Испания рассматривает введение четырехдневной рабочей недели

4-12-2020, 13:09

В ООН поддержали исключение каннабиса из списка наркотиков

3-12-2020, 11:14

Иран подозревает Азербайджан в причастности к убийству физика-ядерщика

3-12-2020, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров