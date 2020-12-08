YouTube начнет удалять контент, который «подрывает» результаты выборов в США

Чистка «неугодного» контента, который оспаривает результаты президентских выборов в США, произойдет на популярном видеохостинге. Целью такой цензуры якобы является недопущение распространения роликов с неправдивой информацией.

Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал политику руководства YouTube, которое намерено удалять неугодный контент.

«YouTube официально вводит цензуру в США. Теперь весь контент, который руководство посчитает неугодным, неправдивым и недостоверным, который подрывает авторитет США или оспаривает результаты президентских выборов, будет удален из видеохостинга. Также будут блокироваться все ролики, которые содержат материалы о фальсификации на выборах президента США», - сообщил Алексей Пушков.

Он заявил, что считает такую меру очень жесткой, и противоречащей правам пользователя. Пушков добавил, что некоторые авторы разоблачительных роликов на тему президентских выборов США уже жаловались на то, что с их канала YouTube изымает монетизацию.