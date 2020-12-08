ОАЭ могут закупить российские истребители Су-57 вместо американские F-35

О возможности Объединенных Арабских Эмиратов закупить российские истребители нового поколения Су-57 сообщили российские журналисты. Такое заявление публицисты сделали, основываясь на новости о проблеме ОАЭ с закупкой военной техники у Америки, в связи с чем страна потенциально может заключить контракт с Россией. Об этом пишет «Avia.pro».

Согласно источнику, ОАЭ может отказаться от американских F-35 в пользу российских Су-57, несмотря на то, что Израиль активно навязывает Эмиратам заключение контракта между Вашингтоном и Абу-Даби. Для Тель-Авива потенциально неприемлемо, чтобы ОАЭ тесно сотрудничали с Россией, особенно в плане поставки вооружения — ведь в таком случае Абу-Даби приобретает в лице Москвы отличного союзника. Кроме того, известно, что ОАЭ имеет несколько рычагов давления на США, и «охладевание» отношений между Абу-Даби и Вашингтоном было бы невыгодно и Америке в том числе.

Однако несмотря на усиленное лоббирование Израилем сделки на приобретение ОАЭ американских истребителей, не исключена возможность, что Абу-Даби захочет приобрети именно российские Су-57 нового поколения. Этому поспособствовало заявление конгрессменов США о том, что поставка вооружения арабским странам угрожает национальной безопасности Америки. В ответ на это официальный Абу-Даби заявил, что ели ОАЭ не получит технику от США, то приобретут ее в другом месте, подразумевая Россию.