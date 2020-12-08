Эксперт назвал три причины, исключающие возможность партизанской войны в Нагорном Карабахе

Сегодня, 09:59

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Эксперт назвал три причины, исключающие возможность партизанской войны в Нагорном Карабахе
Российский военный эксперт Константин Сивко

Российский военный эксперт Константин Сивко рассказал о причинах, по которым партизанская война в Нагорном Карабахе невозможна. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По мнению специалиста, для организации партизанской войны необходимы 3 условия. Первое – это местность. Для того, чтобы развернуть подобную войну необходимо приличное пространство, на котором военные могут маневрировать при уходе от ударов. Такие возможности в Карабахе ограничены.

Второе – это массовая поддержка местного населения. Если жители не будут относиться к партизанским группировкам положительно, они очень быстро раскроют их местоположение. В связи с тем, что армянского населения в Карабахе становится все меньше и меньше, поддержка их покидает. Потому этой возможности так же нет.

И третье – это поддержка внешних сил. Партизаны могут существовать только за счет трофейного оружия, которое они могли бы получать со стороны Армении. Однако территория между областями сейчас заблокирована российскими миротворцами. Потому это сейчас невозможно.

Эксперт заключил, что в Нагорном Карабахе сейчас невозможно организовать партизанскую войну, однако это не исключает появления небольших локальных групп, которые решатся бороться за независимость Карабаха.

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