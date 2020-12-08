Эксперт объяснил, как КНР удалось быстро справиться с коронавирусом

Эксперт объяснил, как Китаю удалось быстро справиться с коронавирусом.

По мнению экс-директора Центра сотрудничества в области безопасности Управления международного военного сотрудничества министерства национальной обороны КНР, старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, которое он озвучил на XI Азиатской конференции клуба «Валдай», Китаю, благодаря дисциплинированности его рядовых граждан, удалось в короткие сроки справиться с пандемией коронавируса.

Кроме того, простые жители четко придерживались рекомендаций врачей по лечению недуга.

«Я бы особо хотел отметить дисциплину - дисциплину каждого отдельного гражданина. Опыт Китая заключается в дисциплине и четком выполнении рекомендаций врачей. И тогда вы можете продемонстрировать возможности общества, его дисциплинированность», - заявил эксперт.

Вместе тем, уникальность китайского карантина была еще и в том, что в стране закрывались целые города-миллионники. Тогда люди сидели по своим домам, не высовываясь на улицы, а продукты и необходимое им доставлялись курьерами. Для другого мира, отмечает Чжоу Бо, это было непривычно, но меры сработали.

«А посмотрите на европейские страны - например, Италию и другие… Они не настолько дисциплинированы, как Китай. Европейцы любят свободу, особенно свободу передвижения. Они не были готовы поступиться этим», - заявил китайский эксперт.

Китайцы довольно быстро приспособились к продиктованным жизнью условиям и сейчас активно внедряют в жизнь медицинские технологии. Так, например, сам Чжоу Бо, когда недавно посещал в госпитале больного родственника, на входе и выходе из учреждения прошел скрининг.

«Уроки Китая сейчас находят применение во всем мире - весь мир носит маски, хотя сначала было много разговоров, нужно носить маски или нет», - резюмировал китаец.