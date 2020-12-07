В Италии ребенок переболел коронавирусом COVID-19 в конце ноября 2019 года

Сегодня, 23:19

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В Италии ребенок переболел коронавирусом COVID-19 в конце ноября 2019 года

В Италии ребенок переболел COVID-19 в конце ноября 2019 года.

В Милане у ребенка 4-х лет год назад в пробе мазка из носоглотки выявили вирус нового типа SARS-CoV-2. А первые признаки заболевания - насморк и кашель - появились у малыша еще в конце ноября. В этом же месяце мальчика пришлось госпитализировать. Через пару дней у маленького итальянца появились высыпания на коже, которые врачи связали с проявлением кори. Об этих фактах сообщает агентство ANSA, ссылаясь на исследование, опубликованное Государственным университетом Милана.

В то время в Италии еще не подозревали о существовании коронавируса, о котором «первопроходцы» в Ухани заявили лишь 31 декабря 2019 года. Поэтому ребенку диагностировали корь. Спустя время сохраненный образец специалисты проанализировали еще раз и обнаружили ковид.

Как полагают ученые, у детей коронавирус вызывает синдром Кавасаки, в виде симптома который проявляется высыпанием на коже. До сегодняшнего дня зафиксировали лишь несколько случаев синдрома Кавасаки у детей младшего возраста, переболевших коронавирусом.

Ученые уже не раз высказывали гипотезы, что в Италии коронавирус появился еще задолго до официальной пандемии. До этого в прессе мелькала информация о найденных антителах к «короне» в анализах, взятых в сентябре прошлого года у участников исследования, где изучали онкозаболевания.

Кроме того, известно, что коронавирус был выявлен в сточных водах Милана в середине декабря 2019-го, при том, что официально эпидемия в Италии была объявлена 21 февраля этого года, тогда же и зарегистрировали первый летальный исход COVID-инфицированного.

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