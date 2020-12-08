Госдеп США: Вашингтон не подпишет с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны

Администрация США публично объявила, что ни один американский лидер не будет в дальнейшем подтверждать соглашение с Россией о недопустимости ядерной войны. Как указано в госдепартаменте США, такое решение вызвано провокационной политикой Москвы, которая может наносить удары по территории НАТО без ответных действий, передает «ТАСС».

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли пояснил, что в последние годы Россия продолжает активно наращивать свою военную мощь, в том числе и касательно ядерного вооружения. По мнению эксперта, ядерная доктрина России носит провокационный характер, и предусматривает применение такого оружия даже при подписании договора о запрете на использование ядерных установок.

«Я лично несколько раз общался с представителями российского Генштаба, которые открыто заявляли, что законы военного конфликта, особенно концепция соразмерности, не касается ядерных вооружений. То есть они могут при любом конфликте использовать свое ядерное вооружение против НАТО, у которого будут связаны руки договором о невозможности применения ядерной техники. Конечно мы не будем подписывать такое соглашение, потому что фактически мы подпишем этим себе смертный приговор», - заявил Маршалл Биллингсли.

Спецпредставитель президента США также указал, что госдепартамент неоднократно предупреждал руководство России, что в случае применения ими ядреного вооружения Америка будет действовать «подобающим образом».

«Ни один действующий или будущий лидер США не подпишет такое соглашение, а если подпишет — понесет суровое наказание», - добавил Биллингсли.

Напоминаем, что закон о ядерном вооружении в России предусматривает оборонительный характер, один из главных принципов - соблюдение международных обязательств в области контроля над вооружениями. Обновленный текст этого закона президент РФ Владимир Путин подписал 2 июня 2020 года.