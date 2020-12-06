В сирийской провинции Эль-Кунейтра прогремело несколько взрывов

Сегодня, 18:09

Ольга Громова

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В сирийской провинции Эль-Кунейтра прогремело несколько взрывов

В сирийской провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот прогремело несколько взрывов. Об этом во вторник, восьмого декабря, сообщалось Al-Masdar News.

Пока нет информации о том, что именно послужило причиной взрывов. Согласно предположениям, южные районы Сирии снова были атакованы «неизвестной авиацией» - так обычно называют ВВС Израиля.

В конце прошлого месяца Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты нанесли удары по целям, принадлежавшим иранским силам специального назначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции и сирийской правительственной армии.

По данным сирийских СМИ, в результате атаки позиций близ деревни Рвихина, которая находится на юг от Кунейтры, погибших и раненых не было - нанесен только материальный ущерб.

Но после этого последовал еще один удар - израильская авиация атаковала еще восемь целей от Голанских высот до Дамаска, в том числе «иранский военный комплекс» близ аэропорта Дамаска, а также секретные военные казармы, которые якобы использовались иранскими чиновниками как жилье.


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