Седьмой таинственный столб-«монолит» обнаружен в Германии

Сегодня, 00:09

Ольга Громова

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Седьмой таинственный столб-«монолит» обнаружен в Германии

СМИ сообщают о том, что обнаружен уже седьмой по счету «столб-монолит». На этот раз - в Германии.

По данным информационного портала Hessenschau, объект нашли на прошедших выходных в одном из городов федеральной земли Гессен - на краю пашни в коммуне Зульцбах.

Как и предыдущие столбы, он был большим и сверкающим, а внутри, как отмечает издание, находится деревянная конструкция. При этом происхождение этого объекта также неизвестно.

Напомним: о загадочных монолитах в мире заговорили с ноября. Металлический монолит первым в штате Юта обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности. Загадочные объекты, объяснения которым пока нет, кроме предположения об их внеземном происхождении, также находили в Британии, Нидерландах и Румынии. Они таинственно появлялись, а потом так же таинственно исчезали.

Еще об одном столбе стало известно сегодня утром. Он был найден в Испании - на руинах церкви Сантьяго в муниципалитете Айльон.

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