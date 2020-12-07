В Турции стартовало производство нового ударного БПЛА Aksungur

Директор турецкой корпорации Turkish Aerospace Industries Темел Котил сообщил о том, что компания запустила производство беспилотных летательных аппаратов Aksungur (Anka-2). Об этом сообщает «Красная весна».

Глава корпорации сообщил, что производство новых аппаратов было основано на опыте, полученном при серийном запуске ударных беспилотников TAI Anka. Он отметил, что новый БПЛА может находиться в автономном режиме 48 часов, а система управления позволяет контролировать полет над любой точкой.

Кроме этого, Anka-2 способен нести до 750 килограмм бомбовой нагрузки. Предел его полета достигает 12 км. Бортовое оборудование БПЛА позволяет выполнять разведку при любых погодных условиях как днем, так и ночью.

Aksungur оснащен двумя двигателями TEI PD170, мощность которых колеблется от 170 до 220 лошадиных сил. Размах крыльев беспилотника – 24 метра, а максимальная скорость – 250 километров в час. В вооружение нового БПЛА входят авиабомбы MAM-L или боеприпасы МК-82.