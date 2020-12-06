Странам Евросоюза временно разрешили освободить от НДС вакцины от коронавируса

Странам ЕС временно разрешили освободить от НДС вакцины от коронавируса.

Совет Европейского союза объявил о том, что странам-членам организации будет дано право до конца 2022 года не платить налоги за тесты, вакцины от коронавируса и другие товары, необходимые для вакцинации. Об этом говорится на сайте совета.

«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и товары, необходимые для вакцинации, до 31 декабря 2022 года», — отмечается в заявлении.

Отмечено, что размер налога в каждой стране разрабатывается свой, но ставка не должна быть ниже 15%. Исключение, когда налог может быть снижен до 5%, - налоги на товары и услуги, список которых формируется на уровне Евросоюза. Причем порядок взимания НДС гармонизирован на европейском уровне, поэтому любые исключения должны получать одобрение Совета ЕС.

Помимо этого, участникам союза разрешится использовать сниженные ставки НДС на эти товары.

В документе указывается, что поправки были приняты 1 декабря и после обнародования в Официальном журнале Евросоюза на следующий день имеют законную силу.

Контракты с Еврокомиссией на предзаказ почти 2 млрд доз вакцины уже заключили 6 западных компаний: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерн BioNTech - Pfizer, CureVac и Moderna. О каких конкретно суммах идет речь, неизвестно, но это не менее десятков миллиардов евро.