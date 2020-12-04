Хорватская газета Binkov’s Battlegrounds оценила возможность вторжения США в Россию

Может ли США в одиночку выиграть войну у России пофантазировали обозреватели хорватского издания Binkov's Battlegrounds.

Они рассказали, как могут развиваться события, если вдруг Вашингтон решить напасть на Россию, но при этом не сможет использовать ядерное оружие, а также будет действовать без поддержки партнеров по НАТО, пишет ИноСМИ .

Самостоятельно, уверены хорватские эксперты, справится США с Россией не смогут. Так, американцы могут напасть на Россию, только если разместят своих военных на территории Польши или Германии. Но вряд ли Варшава или Берлин согласятся быть втянутыми в этот конфликт.

Да и в акваторию Черного моря американцев Турция пропускать не будет, предполагают хорватские аналитики. Поэтому речь о том, чтобы напасть с территории Украины тоже не идет. Можно предположить, что Пентагон решиться по воздуху перебросить к границе России и Украины военных и технику со своих баз в Европе, но это будет слишком дорогая для американского бюджета военная кампания.

Провальной будет и попытка атаковать Россию с воздуха. По численности военная авиация США превосходит российскую. Но учитывая возможные диспозиции, добиться успеха американцы не смогут. К тому же Москва сможет при первых же минутах агрессии уничтожить все американские базы в Европе.

Потери в технике и живой силе со стороны США будут колоссальными, если американцы в одиночку решатся воевать с Россией, уверены хорватские эксперты. Но, по их мнению, ситуация может кардинально измениться, если Вашингтон получит поддержку союзников по НАТО.