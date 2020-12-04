В США в прокат выходит фильм о будущем, в котором победил коронавирус COVID-19

Сегодня, 22:59

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В США в прокат выходит фильм о будущем, в котором победил коронавирус COVID-19

В США сняли фильм про пандемию коронавируса «Птица в клетке». Известно, что мировая премьера должна состояться 11 декабря. В России его можно будет посмотреть с 21 января. Об этом сообщает «Ura.Ru».

Стоит отметить, что данный фильм стал одним из первых, чье производство допустили в 2020 году. Фильм «Птица в клетке» рассказывает о событиях 2024 года. Пандемия коронавируса захватила всю планету, мутировавши в крайне опасный штамм. Только за год в мире от заболевания скончалось 8 млн человек. Человечество находится на самоизоляции, а заболевших силой вывозят из домов и закрывают в карантинных лагерях.

Режиссером картины стал Адам Мэйсон. В ролях мы увидим Кей Джей Апа, Деми Мур, Александру Даддарио, Софию Карсон и Крейга Робинсона. Создатели заявили, что фильм будет относиться к категории 16+.

Как сообщают актеры съемочной площадки, команда фильма «Птица в клетке» крайне серьезно подходила к вопросам безопасности. Актеры и вся съемочная группа очень часто проходили тест на коронавирус.

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