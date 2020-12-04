В ВОЗ считают, что победить коронавирус только с помощью вакцины будет невозможно

Сегодня, 00:04

Ольга Громова

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В ВОЗ считают, что победить коронавирус только с помощью вакцины будет невозможно

Победить коронавирус с помощью одной лишь вакцинации населения будет невозможно. Необходимо, чтобы все инструменты использовались комплексно, и одну из главных ролей в процессе может сыграть соблюдение мер санитарной безопасности. Об этом предупредил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.

«Вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если добавим вакцины к текущим действиям, есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания», — приводит его слова агентство ТАСС.

При условии, что нагрузка на систему здравоохранения будет снижена, общество сможет вернуться к нормальной жизни. Но, и на этом Райан сделал особенный акцент, необходимы огромные усилия со стороны каждого человека.

«Если мы добавим вакцины против коронавируса к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи», - отметил он.

В целом мир все еще находится в опасной и невероятно сложной ситуации. Еженедельно выявляется порядка 4 миллионов новых случаев ковида.

Сейчас, по данным ВОЗ, наиболее критичной ситуация с распространением коронавируса остается в Европе и Северной Америке.

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