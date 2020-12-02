В Гибралтаре прошла подводная лодка Silent Hunter ВМС США

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

0

Image 16+
В Гибралтаре прошла подводная лодка Silent Hunter ВМС США

Американский флот сообщил о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США прошла Гибралтар. 

Информация об этом была размещена в Twitter ВМС США, передает Лента.Ру.

Американские военные сообщили, что Silent Hunter направлена с миссией оказать поддержку региональных союзников и партнеров США. Она будет действовать в интересах национальной безопасности США. 

Стоит отметить, что в Арктике за несколько месяцев побывали и другие атомные подводные лодки этого же типа. Субмарины типа Seawolf считаются самыми совершенными в мире. Также над Арктикой совершил полет тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.

Вашингтон активно продвигает свои интересы в Арктике, заявляя, что утраченное в этом регионе преимущество американцы намерены вернуть уже в ближайшее время. Арктику, как известно, уже много лет называют «задним двором России». Российские ученые и военные уже много лет выполняют там различные миссии, а также Москва обеспечивает безопасность Северного морского пути, интерес к которому все активнее проявляют американцы. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

WSJ: до конца года Pfizer поставит вдвое меньше доз вакцины, чем планировалось

Сегодня, 13:44

Испания рассматривает введение четырехдневной рабочей недели

Сегодня, 13:09

В ООН поддержали исключение каннабиса из списка наркотиков

Вчера, 11:14

Иран подозревает Азербайджан в причастности к убийству физика-ядерщика

Вчера, 10:04

Страны ОДКБ и впредь будут оснащать коллективные силы современным вооружением

Вчера, 00:14

Российская авиабаза Эребуни в Армении перешла на усиленный режим службы

2-12-2020, 23:14

Ученые: Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в США в декабре 2019 года

2-12-2020, 20:44

Список фейков о ЧВК «Вагнер можно продолжать до бесконечности

2-12-2020, 18:14

В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

2-12-2020, 17:14

В США рассказали, кто первым получит прививки от коронавируса COVID-19

2-12-2020, 14:19

Азербайджан и Турция создадут в Нагорном Карабахе парк высоких технологий

2-12-2020, 13:54

Критерий доверия нулевой: эксперт о фейках про ЧВК «Вагнера»

2-12-2020, 00:19

Макрон назвал сроки запуска массовой вакцинации от коронавируса во Франции

2-12-2020, 00:09

Праздничный салют в День Республики ЦАР восхитил жителей Банги

1-12-2020, 18:14

В Индии стартовали клинические исследования российской COVID-вакцины

1-12-2020, 17:39

Опубликовано видео запуска армянских ракет ОТРК «Искандер» по азербайджанским войскам

1-12-2020, 15:24

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из С-300 в районе Крита

1-12-2020, 14:29

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

1-12-2020, 12:14

В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

1-12-2020, 11:54

Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

1-12-2020, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров