В Гибралтаре прошла подводная лодка Silent Hunter ВМС США

Американский флот сообщил о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США прошла Гибралтар.

Информация об этом была размещена в Twitter ВМС США, передает Лента.Ру .

Американские военные сообщили, что Silent Hunter направлена с миссией оказать поддержку региональных союзников и партнеров США. Она будет действовать в интересах национальной безопасности США.

Стоит отметить, что в Арктике за несколько месяцев побывали и другие атомные подводные лодки этого же типа. Субмарины типа Seawolf считаются самыми совершенными в мире. Также над Арктикой совершил полет тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.

Вашингтон активно продвигает свои интересы в Арктике, заявляя, что утраченное в этом регионе преимущество американцы намерены вернуть уже в ближайшее время. Арктику, как известно, уже много лет называют «задним двором России». Российские ученые и военные уже много лет выполняют там различные миссии, а также Москва обеспечивает безопасность Северного морского пути, интерес к которому все активнее проявляют американцы.