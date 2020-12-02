Испания рассматривает введение четырехдневной рабочей недели

Сегодня, 13:09

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Испания рассматривает введение четырехдневной рабочей недели

Как сообщает портал meta.ru, Министерство труда Испании рассматривает вариант вероятного снижения рабочей недели до четырех дней, заявил министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Пабло Иглесиас.

Предполагается, что сокращение рабочей недели «могло бы, без сомнения, способствовать созданию рабочих мест». «Мы (в партии) всегда были сторонниками сокращения рабочего времени. Думаю, это интересное предложение», отметил он.

«Мне известно, что министерство труда [во главе с] Йоландой Диас изучает его», - уточнил он. При этом вице-премьер не стал называть сроков, поскольку «это зависит от министерства труда». «Я уважаю компетенции каждого министра», - добавил Иглесиас.

В свою очередь, министр Диас подчеркнула, что «сокращение рабочего времени, контроль за сверхурочной работой <...> являются элементами, которые должны быть вынесены на обсуждение в ходе этих необходимых дебатов».

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