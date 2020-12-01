В ООН поддержали исключение каннабиса из списка наркотиков

В ООН поддержали предложение исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года. Соответствующую информацию опубликовал портал Marijuana Business Daily, передает Лента.Ру .

Решение об этом было принято комиссией ООН по наркотических средствам, которая является главным органом ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. За исключение каннабиса из списка наркотиков проголосовали 27 членов комиссии, 25 были против и один воздержался.

Эксперты, комментируя это решение ООН, отмечают, что исключение каннабиса из списка наркотиков откроет более широкие возможности к его изучению с научной и медицинской точки зрения.

Исключить каннабис из списка тяжелых наркотиков предложила Всемирная организация здравоохранения. Также было предложено ослабить ряд пунктов по контролю за производными этого растения. Но их комиссия не поддержала.