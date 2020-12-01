Страны ОДКБ и впредь будут оснащать коллективные силы современным вооружением

Сегодня, 00:14

Ольга Громова

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Страны ОДКБ и впредь будут оснащать коллективные силы современным вооружением

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (аббревиатура ОДКБ) и впредь будут оснащать коллективные силы оперативного реагирования современным вооружением. Об этом говорится в принятой по итогам саммита второго декабря Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

«Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам», - сказано в тексте документа.

На саммите страны-участницы ОДКБ выступили за взаимную поддержку, оказание помощи друг другу, в том числе в борьбе с врагом невидимым - пандемией коронавируса.

ОДКБ собирается лишь наращивать свое участие в глобальных условиях по обеспечению мира и безопасности и последовательно выступать за урегулирование конфликтов - как локальных, так называемых региональных, так и международных.

Организация, как подчеркивается, нацелена на углубление сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес.

С полным текстом принятой по итогам саммита декларации можно ознакомиться на сайте Кремля.

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