Ученые: Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в США в декабре 2019 года

Коронавирус начал распространяться по миру за несколько недель до вспышки инфекции в Китае. Первые случаи инфицирования были зафиксированы в декабре прошлого года в США. Как показали проведенные в США исследования, из 7389 образцов крови, собранных в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020-го у доноров из девяти штатов, было выявлено 106 случаев инфицирования.

Судя по всему, в середине декабря в западной части США были отдельные случаи заболевания. Также в начале января у американцев в некоторых штатах были выявлены антитела еще до того, как стало известно, что вирус был занесен в эти места.

Как считают ученые, маловероятно, что выявленные антитела были выработаны для сдерживания других коронавирусов, так как 84 образца обладают нейтрализующей активностью, специфичной для SARS-CoV-2. Ученые также отмечают, что масштабы инфекции на уровне штата или страны на основе выборок определить невозможно. Также невозможно сказать, были ли эти случаи заражения завозными.

Авторы исследования подчеркивают, что даже с учетом предположительных ложноположительных тестов, можно со всей определенностью сказать, что вирус циркулировал на территории США уже в начале декабря.