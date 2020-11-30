Список фейков о ЧВК «Вагнер можно продолжать до бесконечности

В список СМИ, регулярно публикющих фейковые публикации про российских бойцов ЧВК «Вагнер», вошло издание «Медуза». Список пополнился благодаря корреспонденту издания Лилии Яппаровой, опубликовавшей интервью с Маратом Габидуллиным, якобы имеющим отношение к ЧВК «Вагнер».

Стоит отметить, что вбросы и фейки о «вагнеровцах» - уже вполне устоявшееся явление в журналистике. Российских бойцов регулярно «находят» в Сирии, Ливии, Белоруссии, Индии и т.д. При этом необходимо подчеркнуть, что эта информация никогда не была подтверждена официально и не подкреплялась реальными фактами. Естественно, за несколько лет появился список самых известных и нелепых фейков о ЧВК «Вагнер».

Так, Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) решило сфабриковать сенсацию о ЧВК «Вагнер» в Ливии, исходя из политических мотивов. Этим летом на официальном сайте AFRICOM опубликовали странные фотографии неопознанной военной техники, которые, по словам американцев, принадлежали России - якобы это доказывало российское вмешательство в конфликт в Ливии. По мнению США, РФ направляла в североафриканское государство вооружение для «вагнеровцев». Однако ни единого доказательства того, что бойцы ЧВК «Вагнер» действительно присутствовали на территории Ливии, предоставлено не было. А позже странные фотографии разоблачили, доказав, что это обычный фотомонтаж.

В Ливии развернули целую дезинформирующую кампанию, чтобы создать иллюзию присутствия «вагнеровцев» в стране. Например, выдавали сирийское видео за ливийское - при помощи монтажа накладывали русскую речь поверх арабской и вырезали из кадра флаг Сирийской Арабской Республики. В конце концов оригинальные видео нашли в соцсетях, что подтвердило непричастность российской ЧВК «Вагнер» к конфликту в Ливии.

Нередко невольными участниками фейков выступают и военные корреспонденты, которые работают на передовой в Сирии. Например, в конце 2019 года оппозиционный блогер Любовь Благушина опубликовала якобы разоблачающий пост о присутствии ЧВК «Вагнер» в Сирии. Так называемым «доказательством» послужила фотография военного корреспондента Евгения Поддубного, которого блогер выдала за бойца.

Похожая ситуация была и с американской журналисткой Клариссой Уорд, которая славится регулярными вбросами о «вагнеровцах» в ЦАР. В «Твиттере» она опубликовала видео с брошенной американской базы в Сирии, а человека в кадре назвала бойцом ЧВК «Вагнер», хотя позже выяснилось, что на видео российский военкор Олег Блохин.

Среди авторов громких фейков выделяется Евгений Шабаев, который притворялся ветераном чеченских и донбасских войн, а также приближенным к «вагнеровцам». Он активно раздавал комментарии иностранным СМИ. Именно этот человек в 2019 году рассказывал о том, что российских бойцов якобы перебросили в Венесуэлу, а еще позже заявил, что ЧВК «Вагнер» нанял Китай, чтобы провести в Индии спецоперации против Пакистана. Однако с притворщиком встретились настоящие ветераны чеченских войн, после беседы с которыми Шабаев признался во лжи и принес извинения на камеру.

В июле этого года в столице Белоруссии задержали 33 россиян, которых СМИ поспешили окрестить «вагнеровцами» и навешать обвинения в подготовке к участию в массовых беспорядках. Однако позже выяснилось, что СМИ распространяли ложную информацию, а задержанные не имели никакого отношения к ЧВК «Вагнер». Журналист Александр Коц провел расследование и выяснил, что арест россиян был организованной провокацией со стороны украинских спецслужб. Те рассчитывали, чтоб бойцов выдадут украинской стороне для проведения суда.

Украинские СМИ тоже не отставали в распространении фейков о деятельности ЧВК «Вагнер». Российское издание Политнавигатор посчитало все потери ЧВК «Вагнер» в Ливии, о которых постоянно писали украинские СМИ.

Только за период с 1 мая по 20 июня 2020 года сайт real-vin.com виртуально уничтожил 12 танков, 18 систем ЗРПК "Панцирь-С1", 12 единиц РЗСО "Град", 9 бронеавтомобилей, а также несколько вертолетов и самолетов, не говоря уже о захвате 82 бронетранспортеров. В итоге данное СМИ «уничтожило» более 200 единиц военной техники, однако какие-либо доказательства предоставленных данных отсутствовали. А если говорить о виртуальных потерях русских в Ливии, то за тот же период их количество составило 1118 человек, 666 из которых погибли, 445 были ранены, и 7 людей числятся пленными. По традиции эти цифры ничем не подкреплены.

Список подобных фейков о ЧВК «Вагнер» можно продолжать до бесконечности. Неважно, что все фейки разоблачаются или опровергаются даже собственными создателями. Они будут появляться, пока журналисты смогут ловить на этом «хайп», а политики использовать дезинформацию в своих целях.