В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

Сегодня, 17:14

0

Image 16+
В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

В Нагорном Карабахе сфотографировали вероятного бойца ЧВК «Вагнера». Снимок был сделан на фоне примечательной церкви в городе Шуши и был опубликован в социальных сетях. Об этом со ссылкой на неназванный Telegram-канал пишет издание «Русская планета».

Авторы одного из телеграм-каналов утверждают, что Ереван отказался выполнять свои финансовые обязательства перед участниками российской ЧВК, благодаря которой, по некоторым данным, удалось остановить наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе и вынудить Баку подписать мирное соглашение.

Оставшиеся без заработка бойцы намерены вернуться в Россию, а часть из них якобы готова перейти на сторону Баку. Есть сведения, что в Азербайджане за их услуги могут платить исправно.


Впервые о возможности присутствия в НКР сотрудников ЧВК «Вагнера» стали писать в Интернете в начале осени. Первоначально эти данные распространяли источники в Турции и Азербайджане. Согласно неподтвержденным сведениям, в ноябре на территории Карабаха находилось уже порядка 500 «вагнеровцев».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

Сегодня, 17:14

В США рассказали, кто первым получит прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:19

Азербайджан и Турция создадут в Нагорном Карабахе парк высоких технологий

Сегодня, 13:54

Критерий доверия нулевой: эксперт о фейках про ЧВК «Вагнера»

Сегодня, 00:19

Макрон назвал сроки запуска массовой вакцинации от коронавируса во Франции

Сегодня, 00:09

Праздничный салют в День Республики ЦАР восхитил жителей Банги

Вчера, 18:14

В Индии стартовали клинические исследования российской COVID-вакцины

Вчера, 17:39

Опубликовано видео запуска армянских ракет ОТРК «Искандер» по азербайджанским войскам

Вчера, 15:24

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из С-300 в районе Крита

Вчера, 14:29

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Вчера, 12:14

В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

Вчера, 11:54

Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Вчера, 11:34

Минобороны РФ рассказало, как в Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Вчера, 10:44

Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план

Вчера, 10:24

Эрдоган перебросил на границу с Арменией около тысячи военных

Вчера, 10:14

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

30-11-2020, 14:59

В Иране судебные власти сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

30-11-2020, 13:14

Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство истребителям Израиля для ударов по Ирану

30-11-2020, 10:14

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

30-11-2020, 09:39

Российскую бронетехнику защитят от ударных беспилотников

29-11-2020, 23:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров