В Нагорном Карабахе может находиться ЧВК «Вагнера»

В Нагорном Карабахе сфотографировали вероятного бойца ЧВК «Вагнера». Снимок был сделан на фоне примечательной церкви в городе Шуши и был опубликован в социальных сетях. Об этом со ссылкой на неназванный Telegram-канал пишет издание «Русская планета» .

Авторы одного из телеграм-каналов утверждают, что Ереван отказался выполнять свои финансовые обязательства перед участниками российской ЧВК, благодаря которой, по некоторым данным, удалось остановить наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе и вынудить Баку подписать мирное соглашение.

Оставшиеся без заработка бойцы намерены вернуться в Россию, а часть из них якобы готова перейти на сторону Баку. Есть сведения, что в Азербайджане за их услуги могут платить исправно.

Впервые о возможности присутствия в НКР сотрудников ЧВК «Вагнера» стали писать в Интернете в начале осени. Первоначально эти данные распространяли источники в Турции и Азербайджане. Согласно неподтвержденным сведениям, в ноябре на территории Карабаха находилось уже порядка 500 «вагнеровцев».