Иран подозревает Азербайджан в причастности к убийству физика-ядерщика

Азербайджан заподозрили в причастности к убийству известного физика-ядерщика из Ирана Фахризаде, передает АвиаПро.

Эксперты склоны считать, что беспилотный летательный аппарат, который использовался израильским «Моссадом» при ликвидации ученого, проник в Иран через воздушное пространство Азербайджана над Каспийским морем.

Подозрения усиливаются на фоне того, что между Баку и Тель-Авивом сложились довольно тесные взаимоотношения во время последней карабахской войны.

К тому же, ранее израильские дроны неоднократно наносили удары по территории Ирана, граничащего и с Карабахом, и с Арменией, и с Азербайджаном.

Ранее стало известно, что автомобиль «отца» иранской ядерной программы обстреляли с дрона. По всей видимости, это был большой беспилотник.

И хотя официально Иран виновным в устранении Фахризаде считает Израиль, это не исключает факта того, что у Тель-Авива был пособник - вероятно, Баку, который, собственно, и предоставил дрону-убийце свое воздушное пространство над Каспием.