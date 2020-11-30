В США рассказали, кто первым получит прививки от коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:19

Ольга Громова

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В США рассказали, кто первым получит прививки от коронавируса COVID-19

Первыми получателями вакцины от коронавируса в США станут медработники и пожилые - речь об американцах, проживающих в домах престарелых. Категории, которые будут привиты первыми, назвали в Консультативном комитете по практике иммунизации при Министерстве здравоохранения США, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Хосе Ромеро пояснил, что изначально препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а уж потом начнется вакцинация.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар проинформировал о том, что в ближайшие несколько недель американцам станут доступны сразу две вакцины. Речь о препаратах компаний Pfizer и Moderna. Глава ведомства считает, что вакцинация в Штатах может стартовать еще до Рождества.

Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса демонстрирует эффективность на уровне 94,1%.

Немецкая BioNTech и американская Pfizer в ноябре заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины - она показала эффективность на уровне 95% в предотвращении заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, что США удерживают печальное лидерство по числу ковид-заразившихся. В стране с начала пандемии, которая была объявлена в марте, выявлены свыше 13,6 миллиона инфицированных. 270 тысяч больных умерли.

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