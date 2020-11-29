В Индии стартовали клинические исследования российской COVID-вакцины

Пресс-служба индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd сообщила о старте второй и третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Индия получила разрешение из Центральной лаборатории по лекарственным средствам, которое позволяет начать вторую и третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат проверят на безопасность и иммуногенность в виде рандомизированного контролируемого исследования», - сообщают в ведомстве.

Отметим, что испытания будут проводиться канадской компанией JSS Medical Research.

Напомним, что 11 августа 2020 года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», которую разработал Центр им. Гамалеи Министерства здравоохранения России.