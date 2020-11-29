Опубликовано видео запуска армянских ракет ОТРК «Искандер» по азербайджанским войскам

Видео применения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по позициям азербайджанских военных попало в Сеть.

Опубликованные кадры были записаны еще во время боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает портал «Русская Весна ».

Предположительно, на видео записан момент пуска ракет ОТРК «Искандер» с территорий в районе города Шуши.

Из ОТРК «Искандер» было выпущено две ракеты. Момент попадания одной из ракет в цель также показан в видеоролике.

В комментариях к видео, к слову, немало комментариев от авторов, которые не верят в применение ОТРК «Искандер». В частности, отмечается, что момент попадания ракеты по цели записан плохо, поэтому непонятно, какая ракета поразила цель, и какой масштаб разрушений этой атаки.

Напомним, с 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились. Этого удалось добиться в ходе переговоров глав России, Армении и Азербайджана. Стороны договорились о передаче территорий Азербайджану, а также о создании коридора, который свяжет Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Для стабилизации ситуации в регионе в Карабах был направлен российский миротворческий контингент.