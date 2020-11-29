Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из С-300 в районе Крита

Турецкие самолеты были обстреляны С-300 в районе Крита.

Как сообщило информиздание AMN, 29 ноября ЗРК С-300 «Фаворит», что на вооружении у Греции, обстреляли двумя ракетами турецкие самолеты, находящиеся поблизости от острова Крит. При этом ракеты впоследствии самоуничтожились. Как отметили эксперты, этими действиями Греция показала, что полностью игнорирует требования стран-членов НАТО по поводу деэскалации ситуации в регионе.

По словам же представителей греческой стороны, так их ВС проверили, насколько готовы зенитно-ракетные комплексы к защите воздушного пространства, а, кроме того, показали Турции, что не задержатся с ответом в случае потенциальной опасности.

«В воскресенье турецкие СМИ сообщили, что Греция провела испытания российской системы на полигоне на острове Крит в восточной части Средиземного моря, недалеко от побережья Турции, с 23 по 27 ноября, отметив, что испытания проводились в присутствии американских, немецких и голландских военнослужащих. Эти испытания вызывают некоторые вопросы, особенно потому, что НАТО, в частности Вашингтон, категорически против приобретения Турцией российской системы С-400. Греческие СМИ ранее сообщали, что Афины уже провели тренировки и испытания по запуску ракет из российской системы с территории НАТО на Крите, и что испытания проводились в присутствии большинства военных атташе, аккредитованных в Афинах. Греция приобрела российскую систему у Кипра, которую эта страна купила и не смогла активировать из-за турецких угроз, поскольку в 1997 году Кипр был вынужден отказаться от системы в пользу Греции в обмен на оружие и другое военное оборудование», - пишут военные обозреватели AMN.

Эксперты утверждают, что С-300 Греция использовала впервые за долгие годы. Но в то же время, по их словам, в современном мире греческие «Фавориты» вполне способны сбивать турецкие военные самолеты.