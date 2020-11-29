Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Новую противокорабельную ракету получат военно-морские силы Франции и Великобритании.

Об этом сообщил корпоративный журнал европейского консорциума MBDA, передает ТАСС .

Стоит отметить, что ПКР Sea Venom станет первой ракетой данного типа, разрабатываемой одновременно для Франции и Великобритании. Она создается в рамках программы внедрения унифицированного противокорабельного оружия для ВМС европейских стран.

Масса ПКР Sea Venom достигает 120 кг при длине 2,5 метра. Эта ракета сможет поражать цели на расстоянии свыше 20 километров. Квалификационные стрельбы ПКР Sea Venom прошла в ноябре на полигоне Иль-дю-Леван, который находится в южной части Франции.

Ракету Sea Venom смогут нести британские вертолеты AW159 Wildcat и французские H160M Guepard. Поставки Франции и Великобритании новой противокорабельной ракеты начнутся уже в ближайшее время.