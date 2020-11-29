Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Сегодня, 11:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС
Противокорабельная ракета Sea Venom

Новую противокорабельную ракету получат военно-морские силы Франции и Великобритании.

Об этом сообщил корпоративный журнал европейского консорциума MBDA, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ПКР Sea Venom станет первой ракетой данного типа, разрабатываемой одновременно для Франции и Великобритании. Она создается в рамках программы внедрения унифицированного противокорабельного оружия для ВМС европейских стран.

Масса ПКР Sea Venom достигает 120 кг при длине 2,5 метра. Эта ракета сможет поражать цели на расстоянии свыше 20 километров. Квалификационные стрельбы ПКР Sea Venom прошла в ноябре на полигоне Иль-дю-Леван, который находится в южной части Франции.

Ракету Sea Venom смогут нести британские вертолеты AW159 Wildcat и французские H160M Guepard. Поставки Франции и Великобритании новой противокорабельной ракеты начнутся уже в ближайшее время.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Опубликовано видео запуска армянских ракет ОТРК «Искандер» по азербайджанским войскам

Сегодня, 15:24

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из С-300 в районе Крита

Сегодня, 14:29

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Сегодня, 12:14

В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

Сегодня, 11:54

Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Сегодня, 11:34

Минобороны РФ рассказало, как в Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Сегодня, 10:44

Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план

Сегодня, 10:24

Эрдоган перебросил на границу с Арменией около тысячи военных

Сегодня, 10:14

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Вчера, 14:59

В Иране судебные власти сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

Вчера, 13:14

Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство истребителям Израиля для ударов по Ирану

Вчера, 10:14

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 09:39

Российскую бронетехнику защитят от ударных беспилотников

29-11-2020, 23:49

Иностранцы восхитились маневрами российского МиГ-31 в стратосфере

29-11-2020, 23:04

В США обеспокоены пуском российской ракеты из Казахстана

29-11-2020, 16:54

В Ухане начали расследование из-за зараженных коронавирусом COVID-19 продуктов

29-11-2020, 10:19

Армянская граница по-прежнему нарушается турецкими дронами

29-11-2020, 00:39

Тегеран анонсировал ракетный удар по Израилю в ответ на убийство известного физика-ядерщика

28-11-2020, 12:29

Reuters: хакеры из КНДР провели атаку против британско-шведской компании AstraZeneca

27-11-2020, 23:39

В Сети появилось фото последствий попадания турецкой ракеты в ЗРК «Оса»

27-11-2020, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров