Эрдоган перебросил на границу с Арменией около тысячи военных

Сегодня, 10:14

Анна Лисова

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Эрдоган перебросил на границу с Арменией около тысячи военных

К границе с Арменией переброшены около тысячи турецких военных.

Об этом сообщает информационный ресурс Avia.pro.

Турция, как известно, помогала Азербайджану в военном противостоянии в Нагорном Карабахе. И, несмотря на достигнутые мирные договоренности, ситуация в регионе остается довольно напряженной. Присутствие у армянской границы турецких военных явно не способствует стабилизации.

Как стало известно, Турция отправила к границе Армении не только военных, но и наступательное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и пр. Один из военно-транспортных самолетов, доставивший военных и боеприпасы, был замечен всего лишь несколько часов назад в районе Ыгдыра.

В Турции информацию о переброске военных к армянской границе еще не комментируют. Тем не менее, Анкара ранее говорила о том, что в случае провокации готова к жестким действиям в отношении Армении. И, как отмечают эксперты, турецкая сторона может устроить провокацию. Поэтому остается высокий риск того, что может вспыхнуть новый конфликт.

Военные аналитики отмечают, что пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не спешит с резкими шагами в отношении Армении. Его сдерживает присутствие на территории этой страны российских военных. Но как долго Анкара будет учитывать интересы России в регионе, сказать сложно. Не исключено, что военные действия могут начаться в любой момент.

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