Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план

Сегодня, 10:24

0

Image 16+
Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план
Российский политолог Сергей Марков

Российский политолог, кандидат политических наук и доверенное лицо Владимира Путина Сергей Марков высказался вокруг инцидента в Иране, в котором был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. По мнению эксперта, воспользовавшись таким резонансным убийством, Иран фактически «развязал себе руки» для инициирования военного противостояния, передает «Новостной фронт».

Сергей Марков прокомментировал убийство одного из создателей ядерной программы Ирана, работающего при Минобороны страны, высокопоставленного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло под Тегераном 27 ноября. Политолог почеркнул, что такой акт государственного террора может привести к максимальным последствиям — когда Иран нанесет удар по Израилю в качестве возмездия.

«Это потенциально может привести к тому, что по ввязанному в войну Ирану США нанесет ядерный объект, так как страна в этот момент будет максимально беззащитна. Известно, что Дональд Трамп давно намеревался осуществить этот ход, и если Иран предоставит такой шанс для США, Пентагон им воспользуется», - сообщил Сергей Марков. 

Он добавил, что США уже подтянули авианосцы в регион для возможного сильного удара по Ирану, и таким образом Израиль руками уходящего Трампа решает важную для себя стратегическую задачу. Минимальные последствия совершенного убийства, по мнению политолога, — это падение доверия разгневанного населения Ирана к руководству, если официальный Тегеран не будет мстить за этот теракт. Это может привести, в свою очередь, к расцвету народной революции, что отразится на политической и экономической жизни страны. 

«Сейчас Иран оказался в очень непростой ситуации. Я думаю, что убийство ученого было очень хитрым планом чьих-то спецслужб, которое однозначно всколыхнёт мировую общественность. В то же время, это очень опасная тенденция, так как делает государственный терроризм все более и более нормальной формой внешней политики», - подытожил Марков.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Опубликовано видео запуска армянских ракет ОТРК «Искандер» по азербайджанским войскам

Сегодня, 15:24

Турецкие самолеты были обстреляны ракетами из С-300 в районе Крита

Сегодня, 14:29

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Сегодня, 12:14

В Турции Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения

Сегодня, 11:54

Великобритания и Франция впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Сегодня, 11:34

Минобороны РФ рассказало, как в Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Сегодня, 10:44

Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план

Сегодня, 10:24

Эрдоган перебросил на границу с Арменией около тысячи военных

Сегодня, 10:14

В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Вчера, 14:59

В Иране судебные власти сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

Вчера, 13:14

Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство истребителям Израиля для ударов по Ирану

Вчера, 10:14

В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 09:39

Российскую бронетехнику защитят от ударных беспилотников

29-11-2020, 23:49

Иностранцы восхитились маневрами российского МиГ-31 в стратосфере

29-11-2020, 23:04

В США обеспокоены пуском российской ракеты из Казахстана

29-11-2020, 16:54

В Ухане начали расследование из-за зараженных коронавирусом COVID-19 продуктов

29-11-2020, 10:19

Армянская граница по-прежнему нарушается турецкими дронами

29-11-2020, 00:39

Тегеран анонсировал ракетный удар по Израилю в ответ на убийство известного физика-ядерщика

28-11-2020, 12:29

Reuters: хакеры из КНДР провели атаку против британско-шведской компании AstraZeneca

27-11-2020, 23:39

В Сети появилось фото последствий попадания турецкой ракеты в ЗРК «Оса»

27-11-2020, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров