Политолог Марков: Убийство ученого в Иране — это очень хитрый, даже коварный план

Российский политолог, кандидат политических наук и доверенное лицо Владимира Путина Сергей Марков высказался вокруг инцидента в Иране, в котором был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. По мнению эксперта, воспользовавшись таким резонансным убийством, Иран фактически «развязал себе руки» для инициирования военного противостояния, передает «Новостной фронт».

Сергей Марков прокомментировал убийство одного из создателей ядерной программы Ирана, работающего при Минобороны страны, высокопоставленного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло под Тегераном 27 ноября. Политолог почеркнул, что такой акт государственного террора может привести к максимальным последствиям — когда Иран нанесет удар по Израилю в качестве возмездия.

«Это потенциально может привести к тому, что по ввязанному в войну Ирану США нанесет ядерный объект, так как страна в этот момент будет максимально беззащитна. Известно, что Дональд Трамп давно намеревался осуществить этот ход, и если Иран предоставит такой шанс для США, Пентагон им воспользуется», - сообщил Сергей Марков.

Он добавил, что США уже подтянули авианосцы в регион для возможного сильного удара по Ирану, и таким образом Израиль руками уходящего Трампа решает важную для себя стратегическую задачу. Минимальные последствия совершенного убийства, по мнению политолога, — это падение доверия разгневанного населения Ирана к руководству, если официальный Тегеран не будет мстить за этот теракт. Это может привести, в свою очередь, к расцвету народной революции, что отразится на политической и экономической жизни страны.

«Сейчас Иран оказался в очень непростой ситуации. Я думаю, что убийство ученого было очень хитрым планом чьих-то спецслужб, которое однозначно всколыхнёт мировую общественность. В то же время, это очень опасная тенденция, так как делает государственный терроризм все более и более нормальной формой внешней политики», - подытожил Марков.