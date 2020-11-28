В Иране судебные власти сформируют рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

В Иране принято решение о том, что для преследования убийц физика-ядерщика Мохсена Фахризаде будет создана специальная рабочая группа.

Распоряжение о ее создание отдал председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, передает ТАСС , ссылаясь на Клуб молодых журналистов.

Напомним, о покушении на Фахризаде стало известно 27 ноября. Спустя некоторое время Минобороны Ирана подтвердило информацию о покушении на ученого, а также сообщило о том, что он скончался в больнице.

Мохсен Фахразиде руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Он был ранен во время террористической атаки в населенном пункте Абсард близ Тегерана, где подорвался смертник. Но также прозвучала информация, что автомобиль ученого обстреляли.

В Иране подозревают в убийстве Фахризаде Израиль. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, это покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Минобороны Ирана утверждает, что оружие, из которого был убит физик-ядерщик, изготовлено в Израиле. На это указывает логотип на нем, а также спецификации израильской военной промышленности. Оборонное ведомство Ирана обещает в ближайшее время обнародовать информацию о преступниках, совершивших это убийство.