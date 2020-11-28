В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Сегодня, 14:59

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В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца

Американские журналисты обозначили превосходство вторгшегося в российские воды эсминца «Джон Маккейн», в сравнении с российским «Адмиралом Виноградовым». По мнению авторов издания «Popular Mechanics», эсминец ВМС США гораздо лучше вооружен, чем российский большой противолодочный корабль, передает «Lenta.ru».

Такое заявление авторов публикации появилось в ответ на сообщение РФ о вытеснении незаконно вторгшегося американского эсминца российским кораблем «Адмирал Виноградов». Американские журналисты издания «Popular Mechanics» заявили, что РФ преувеличивает значимость своего большого противолодочного корабля в этой ситуации, потому что «Джон Маккейн», как минимум, новее и лучше вооружен, и не мог просто так позволить «оттянуть» себя в нейтральные воды.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр подтвердил, что американский эсминец действительно оснащен лучше, чем российский корабль — ведь на борту у «Джона Маккейна» находится до 80 крылатых ракет, которые он может выпустить за несколько минут. Российские катера оснащены, в основном, всего 8 ракетами такого типа.

Напоминаем, что незаконное проникновения американского эсминца «Джон Маккейн» произошло в конце ноября в заливе Петра Великого. Корабль ВМС США внедрился на российскую территорию на два километра, после чего был вытеснен «Адмиралом Виноградовым». В ответ на этот инцидент официальный Вашингтон объявил, что эсминец действовал в рамках законной операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation (FONOP), и ни о каком нарушении границ речь идти не может.

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