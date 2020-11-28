Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство истребителям Израиля для ударов по Ирану

Сегодня, 10:14

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Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство истребителям Израиля для ударов по Ирану

Саудовская Аравия официально открыла свое воздушное пространство для боевых полетов самолетов ВВС Израиля. Сообщается, что армия Израиля продолжает расширяет возможности ЦАХАЛ по нанесению ударов по Ирану, и теперь у нее есть возможность использовать для этой цели и воздушное пространство Саудовской Аравии, информирует «Российский диалог».

Таким образом, Саудовская Аравия высказала свое одобрение на разворачивание израильско-иранского конфликта. Известно, что напряженность на Ближнем Востоке возросла после ликвидации израильскими спецслужбами высокопоставленного иранского учёного, занимающегося ядерными разработками. Известно, что на данный момент Иран активно подготавливает ракетный удар по территории Израиля, причем вероятной целью может стать непосредственно Тель-Авив. В ответ на это Саудовская Аравия предоставила право израильским истребителям наносить удары по Ирану из своего воздушного пространства, что значительно ухудшает ситуацию.

«Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для боевых самолётов ВВС Израиля, что расширяет возможности ЦАХАЛ по нанесению ударов по Ирану. При этом, командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин заявил, что йеменские хуситы могут располагать ракетами, способными достичь территории Израиля. Группировка Ансар Аллах, действующая против саудовской коалиции имеет тесные связи с КСИР Ирана», - отметил военный обозреватель. 

Эксперты не исключают, что Иран может задействовать для ударов по Израилю и ядерного оружия, тем более что на официальный Тегеран заявил о «мщении, которое будет жестоким».

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