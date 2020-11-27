В США обеспокоены пуском российской ракеты из Казахстана

В США выразили озабоченность тем, что Россия осуществляет запуски своих ракет с территории Казахстана.

РФ на днях провела успешное испытание системы противоракетной обороны. Тесты проводились на полигоне «Сары-Шаган», что вынудило американцев поволноваться, сообщает издание «ПолитРоссия».

В соответствии с заявлением Минобороны РФ, целью испытанного оружия была проработка защиты территории России от атак с воздуха и космоса.

Американские журналисты, выражая обеспокоенность, вспомнили, что для этих целей РФ могла испытать одно из двух видов имеющегося у нее оружия: ЗРК С-500 «Прометей», а также А-235 «Нудоль».

Как ранее сообщалось, «Нудоль» под силу отражать атаки баллистических ракет, а также угрозы из космоса. Комплекс обладает уникальной дальностью действия - до 1,5 тысячи км. Такими показателями не может пока похвастаться ни одна система в мире.

В США склоняются к тому, что именно А-235 «Нудоль» и тестировали российские военные на полигоне в Казахстане. Примечательно, что испытывали комплекс всего через пару дней после вторжения американского эсминца «Джон Маккейн» в территориальные воды России.