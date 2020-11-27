Армянская граница по-прежнему нарушается турецкими дронами

Сегодня, 00:39

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Армянская граница по-прежнему нарушается турецкими дронами

О продолжении незаконного проникновения турецких беспилотников заявила армянская сторона. Сообщается, что даже после окончания конфликта в Нагорном Карабахе ударные дроны турецких вооруженных сил продолжают нарушать воздушное пространство Армении, информирует «Avia.pro».

Несмотря на то, что в распоряжении Армении действуют «Торы», «Красухи» и С-300, турецкие Bayraktar TB2 беспрепятственно нарушают границы страны. Известно, что вооружение российской военной авиабазы в Гюмри активизированы ЗРК С-300 «Фаворит», ЗРК «Тор» и комплексы РЭБ «Красуха», турецкие дроны продолжают летать в районе Еревана. Отмечается, что «Байкатары» вероятнее всего осуществляют незаконный разведывательный полет — так как после сравнительно непродолжительного полёта, возвращаются обратно в воздушное пространство Турции.

Судя по частоте таких проникновений турецких Bayraktar TB2, ЗРК Армении не могут не то чтобы сбить эти дроны, но даже четко идентифицировать их. Армянских военных всерьез обеспокоил такой факт незаконного проникновения турецких беспилотников на территорию страны, и не исключена вероятность разворачивания активных действий Армении в адрес Турции.

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