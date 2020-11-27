В Ухане начали расследование из-за зараженных коронавирусом COVID-19 продуктов

Китайские специалисты сообщили о начале дополнительного расследования из-за обнаружения вируса COVID-19 в некоторых продуктах питания. Как выявили уханьские эксперты, на упаковках некоторой импортной продукции сохранился активный патоген вируса, несмотря на предварительную обработку таких товаров, информирует «ТАСС».

Сообщается, что власти Уханя возбудили эпидемиологическое расследование после того, как на упаковках бразильской и вьетнамской говядины и рыбе, которые были импортированы из этих стран, обнаружился коронавирус. Из-за этого фактора будет китайской таможней проведена тщательная экспертиза 92 тонн говядины и 19 тонн морепродуктов. По утверждению уханьских специалистов из центра по предотвращению массовых заболеваний, такая продукция с выявленным коронавирусом не успела попасть на прилавки магазинов, и была оперативно изъята еще на этапе ввоза в регион. Также сообщается, что все лица, находившиеся в непосредственной близости от этого груза, помещены на строгий карантин, а помещения, где хранились импортированные товары, подвергнуты тщательной дезинфекции. Известно, что на данный момент тест на COVID-19 прошли все работники склада, где был обнаружен источник заболевания — у всех тест показал отрицательный результат.

Китайское правительство еще с началом ноября обязало таможенных сотрудников осуществлять жесткий контроль и «всестороннюю дезинфекцию» импортируемой замороженной пищевой продукции в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке. Все работы по дезинфекции ввозимого товара тщательно протоколируются, поэтому вскоре уханьские эксперты определят, на каком этапе транспортировки товара с коронавирусом произошел недосмотр, который едва не привел к угрозе возобновления массового заражения населения.