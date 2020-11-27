Российскую бронетехнику защитят от ударных беспилотников

Предприятия "Ростеха" работают над созданием систем, призванных защитить отечественную бронетехнику от беспилотников. Об этом стало известно со слов индустриального директора комплекса вооружений государственной корпорации Бекхана Оздоева.

"Ростех" разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками", - заявил он в интервью РИА Новости , не раскрывая подробности.

Разработчикам, выполняя задачи по модернизации танков, следует прорабатывать средства защиты от массово применяемых средств ближнего боя, и в особенности, от высокоточного оружия.

Оздоев уточнил, что первые образцы танков с комплексами активной защиты, которые будут способны противостоять многочисленным угрозам конкретно в современных боевых условиях, появятся в самое ближайшее время.